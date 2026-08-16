Trophée des Champions : Florian Thauvin s’enflamme après le sacre contre le PSG

Élu homme du match par la LFP lors de la victoire de Lens contre le PSG, Florian Thauvin a savouré ce premier trophée de la saison et a notamment insisté sur sa relation privilégiée avec son entraîneur. « On a une relation extraordinaire, à peine nommé, il m’a appelé direct. On a dîné ensemble, je suis un relais important pour lui. Je rends la confiance qu’il m’accorde, mais c’est plaisant d’avoir cette relation. Premier match officiel et premier trophée, cela annonce la couleur. C’est un entraîneur qui vit football. Aujourd’hui, c’était compliqué à dix contre onze, mais vous verrez cette saison. », a-t-il lâché.

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Malgré ce succès de prestige, l’ancien Marseillais veut garder les pieds sur terre : « On va rester mesuré, on a du travail et on essaie d’être dans la continuité de l’an dernier. On a répondu aujourd’hui, mais on doit continuer tout au long de la saison». Auteur du but de la victoire face aux Parisiens, Thauvin avait également une motivation supplémentaire dans les tribunes de Bollaert : la présence de Zinedine Zidane. « C’est une fierté d’avoir gagné devant Zinedine Zidane, ça m’a donné de l’énergie. » Une soirée parfaite pour l’international français, sacré face au PSG et désigné homme du match.