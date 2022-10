AC Milan : Charles de Ketelaere connaît son premier coup de mou

La suite après cette publicité

Arrivé fièrement à l'AC Milan cet été en provenance du FC Bruges où il devait prendre le rôle de numéro 10, Charles De Ketelaere avait tout du bon coup. Recruté pour environ 32 millions d'euros hors bonus, l'international belge (10 capes, 1 but) de 21 ans sortait d'une saison pleine avec Bruges où il avait inscrit 18 buts et délivré 10 offrandes en 49 rencontres avec les Gazelles. C'est donc avec plein de promesses que le numéro 90 débarquait en Lombardie : «j'ai parlé à Maldini et Massara. Ils m'ont dit qu'ils croyaient en moi et qu'ils me voulaient à Milan. J'ai eu des entretiens avec eux, même mes agents étaient en contact depuis le début de l'année.»

«Quand le marché des transferts commence, il y a toujours un peu de confusion, puis j'ai pu parler avec les managers de Milan et avec Pioli. Je voulais absolument venir ici, ça a pris du temps mais maintenant je suis content. J'espère aider Milan à renouer avec de grands succès : les objectifs du club sont les miens pour les prochaines saisons» poursuivait-il au moment de sa signature. Environ deux mois plus tard, le premier bilan n'est toutefois pas encore à la hauteur des attentes et le jeune Belge cherche sa place dans l'effectif. Actuellement quatrième de Serie A, l'AC Milan est dans le ton dans ce début de saison et pointe à trois longueurs du leader Naples. Par contre, individuellement, c'est plus compliqué pour Charles De Ketelaere qui peine à trouver de la stabilité et alterne entre le terrain et le banc.

Stefano Pioli l'a défendu

Utilisé 9 fois en championnat et 3 fois en Ligue des Champions, il compte 7 titularisations pour 5 entrées et n'a été décisif qu'à une seule reprise avec une offrande contre Bologne le 27 août dernier. Des chiffres assez faibles pour un joueur habitué à se distinguer dans les statistiques. Contre Chelsea la semaine dernière en Ligue des Champions, il avait même subi les premières remontrances de la presse italienne. La Gazzetta dello Sport lui attribuant la note de 4,5 et estimant qu'il devra vite réagir sous peine d'être déclassé. Ancienne gloire de Chelsea et consultant pour Amazon Prime, Gianfranco Zola était quelque peu déçu par son match contre les Blues : «ce n’était pas son meilleur match. Les qualités sont là, mais il doit devenir plus présent et plus affûté en attaque. De Ketelaere doit montrer ses qualités et servir l’équipe. Il avait toujours deux adversaires avec lui et ne pouvait pas se défaire d’eux.»

Ce samedi contre la Juventus lors de la victoire milanaise (2-0), Charles De Ketelaere a encore été pointé du doigt pour une certaine neutralité dans son jeu et une adaptation encore trop lente au style milanais. En conférence de presse, Stefano Pioli l'a alors défendu : «c'est un joueur qui a beaucoup de talent et des capacités énormes. Il a un grand avenir devant lui et je suis satisfait de ce qu'il a montré. Il est sur la bonne voie. Je me souviens de la première année de Tonali ou de l'arrivée de Leao il y a trois ans. Beaucoup de personnes avaient mis en doute leurs qualités. Charles a un talent exceptionnel. Il faut lui laisser le temps de s'adapter pour s'exprimer au mieux. Grâce à cela, il deviendra de plus en plus décisif. Il n'est en rien un mystère pour moi.» Bénéficiant de la confiance de son coach et d'une équipe performante, Charles De Ketelaere sait qu'il a encore beaucoup de travail pour se fondre dans le collectif rossonero. Néanmoins, son potentiel et ses qualités font que l'AC Milan n'est pas encore inquiet. À lui de vraiment lancer son aventure lombarde avec notamment un choc contre Chelsea ce mardi soir.

