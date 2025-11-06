Menu Rechercher
Commenter 3
UEFA Europa League

OL : l’analyse surprenante de Paulo Fonseca après la défaite au Betis

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Fonseca sur le banc de l'AC Milan @Maxppp
Betis 2-0 Lyon

Ce jeudi soir, un OL remanié n’a pas tenu face au Betis lors de la 4e journée de la Ligue Europa. Les Lyonnais n’ont pu que s’incliner (0-2) et n’ont pas réussi à se montrer dangereux. Après la rencontre, le coach Paulo Fonseca a estimé que son équipe méritait mieux que cette défaite, même s’il souligne qu’elle manquait cruellement de talent offensif.

La suite après cette publicité

«Peut-être qu’on méritait mieux ce soir. On entre bien dans le match, on a fait beaucoup de bonnes choses, mais il manquait le dernier geste. On a manqué d’initiative devant, on a dominé ce match, mais quand on a commis des erreurs, ils ont marqué. Je pense que c’est un match que nous devons accepter. On n’était pas offensivement une équipe dangereuse. On n’a pas été efficace. Des recrues ? Je pense qu’on a besoin de nos joueurs blessés comme Fofana, Nuamah ou Tolisso. Nous avons besoin d’eux. Les jeunes joueurs ont joué avec courage. On a fait des erreurs, il y a un manque d’expérience chez les jeunes. C’est le foot.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Betis
Lyon
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Betis Logo Real Bétis
Lyon Logo Lyon
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier