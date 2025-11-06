OL : l’analyse surprenante de Paulo Fonseca après la défaite au Betis

Ce jeudi soir, un OL remanié n’a pas tenu face au Betis lors de la 4e journée de la Ligue Europa. Les Lyonnais n’ont pu que s’incliner (0-2) et n’ont pas réussi à se montrer dangereux. Après la rencontre, le coach Paulo Fonseca a estimé que son équipe méritait mieux que cette défaite, même s’il souligne qu’elle manquait cruellement de talent offensif.

«Peut-être qu’on méritait mieux ce soir. On entre bien dans le match, on a fait beaucoup de bonnes choses, mais il manquait le dernier geste. On a manqué d’initiative devant, on a dominé ce match, mais quand on a commis des erreurs, ils ont marqué. Je pense que c’est un match que nous devons accepter. On n’était pas offensivement une équipe dangereuse. On n’a pas été efficace. Des recrues ? Je pense qu’on a besoin de nos joueurs blessés comme Fofana, Nuamah ou Tolisso. Nous avons besoin d’eux. Les jeunes joueurs ont joué avec courage. On a fait des erreurs, il y a un manque d’expérience chez les jeunes. C’est le foot.»