Riqui Puig tacle le Barça dans son hommage à Gerard Piqué

Sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain espagnol Riqui Puig, parti du FC Barcelone pour le Los Angeles Galaxy cet été, a rendu hommage à son coéquipier et compatriote Gerard Piqué, qui a annoncé la fin de sa carrière professionelle : «merci beaucoup pour toutes ces années. Tu es un exemple pour tous les Culés qui ont profité de tous les titres que tu as gagnés depuis que nous sommes enfants, et de tout le plaisir que tu nous as donné.»

Néanmoins, l'ex-numéro 6 blaugrana (57 rencontres, 2 buts et 3 passes décisives) a également tenu à envoyer une petite pique à son ancienne équipe, qui ne lui avait déjà pas accordé le meilleur traitement à son départ en MLS : «ceux d'entre nous qui t'aiment et t'admirent sont tristes, non seulement parce que tu quittes la première équipe... mais aussi à cause du traitement que tu as reçu ces derniers temps.» Avant de terminer son message par un «Bonne chance et à bientôt.» Le FCB appréciera.