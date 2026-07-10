Le FC Barcelone change complètement de stratégie pour Julián Álvarez

L’avenir de Julián Álvarez continue d’agiter le mercato européen. Après une saison mouvementée à l’Atlético de Madrid, l’attaquant argentin a clairement fait savoir qu’il souhaitait changer d’air. Une sortie qui a provoqué de fortes tensions avec Diego Simeone et la direction des Colchoneros, bien décidés à ne pas brader l’un de leurs joueurs majeurs. Ces dernières semaines, le Real Madrid s’était également renseigné sur le dossier avant de rapidement se heurter au refus de l’Atlético, tandis que le FC Barcelone n’a jamais abandonné l’idée de réaliser ce qui serait l’un des plus gros coups de l’été.

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Si le dossier s’est quelque peu calmé ces derniers jours, il est loin d’être refermé. Selon les informations de Sport, toutes les parties ont convenu de repousser les discussions jusqu’à la fin de la Coupe du Monde 2026. En Catalogne, Joan Laporta prépare déjà ce qui est présenté comme l’offensive finale pour convaincre les Colchoneros. L’international argentin a déjà franchi une étape importante en affichant clairement son intérêt pour le projet blaugrana. De son côté, le président barcelonais évite désormais toute sortie médiatique sur le sujet afin de ne pas compliquer davantage les négociations, tout en confirmant en privé que le dossier reste une priorité absolue.

Laporta offrira 130 millions

Le média catalan révèle également un changement majeur dans la stratégie du Barça. Les dirigeants blaugranas reprochent à Mateu Alemany, directeur du football de l’Atlético, de ne pas avoir transmis immédiatement leur première offre à Enrique Cerezo et Miguel Ángel Gil Marín. Échaudé par cette situation, Joan Laporta a décidé de reprendre personnellement le dossier. Le président du Barça échange désormais directement avec son homologue madrilène Enrique Cerezo afin de contourner les blocages et tenter de rapprocher les positions. Les deux hommes auraient convenu de poursuivre leurs discussions après le Mondial, lorsque l’Atlético aura eu le temps d’avancer sur le recrutement d’un éventuel remplaçant, car c’est ce qui bloque le dossier pour le moment.

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Sur le plan financier, la feuille de route est déjà établie. Le FC Barcelone prépare une offre ferme d’environ 130 millions d’euros, considérée comme son ultime proposition. Hors de question pour les Blaugranas de monter jusqu’aux 150 millions d’euros évoqués ces dernières semaines. Au Camp Nou, on estime que cette somme reflète à la fois la valeur de Julián Álvarez et les besoins économiques de l’Atlético de Madrid. Enfin, le Barça ne se montre pas inquiet concernant le supposé intérêt du Real Madrid. En interne, les dirigeants catalans considèrent que cette piste a surtout servi à faire monter les enchères et restent persuadés que leur principal adversaire dans ce dossier demeure… l’Atlético de Madrid lui-même.