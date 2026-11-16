Ce n’est un secret pour personne, puisque des dirigeants du Bayern Munich l’ont eux-mêmes confirmé : le club bavarois est en négociations avec le clan Olise pour prolonger le contrat du joueur. Le bail de l’international tricolore expire en 2029 - il n’y a donc pas non plus urgence - mais les décideurs du club allemand sentent le souffle très chaud de plusieurs clubs dans leur cou. C’est notamment le cas du Real Madrid, déjà annoncé comme prétendant de l’ailier de 24 ans lors du dernier mercato estival.

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Et tout indique que les Madrilènes vont repasser à l’attaque l’été prochain. Même s’il est vrai que Yan Diomandé explose, les doutes autour de Vinicius Jr pourraient pousser Florentino Pérez à faire un coup galactique, et on le sait, il apprécie beaucoup le Français. Plusieurs médias ont d’ailleurs récemment fait état d’une sorte de lobbying des internationaux français du Real Madrid pour le convaincre de les rejoindre lors des stages des Bleus.

Le Real Madrid devra trancher

Quoi qu’il en soit, José Félix Diaz vient d’apporter quelques éléments qui jettent un petit coup de froid sur ce dossier. Effectivement, le journaliste du quotidien AS, qui a voté lors du dernier Ballon d’Or, indique que la direction madrilène a reçu des rapports un peu inquiétants sur le joueur. Ce dernier aurait un caractère dit un peu spécial, avec certaines attitudes et certains gestes qui ne seraient pas toujours compris par ceux qui l’entourent. Et du côté de Madrid, la gestion du vestiaire est délicate ces dernières années. Ce n’est clairement pas un sujet pris à la légère.

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Si le côté extra-sportif refroidit donc un peu les Merengues, le Real Madrid n’a cependant aucun doute concernant les qualités footballistiques du joueur, déjà considéré comme un des meilleurs de la planète, ni sur sa possible intégration en cas de transfert. La balle risque donc d’être dans le camp du numéro 11 de l’Équipe de France, qui a une proposition très juteuse du Bayern sur la table, avec un salaire estimé à 25 millions d’euros par saison. Affaire à suivre…