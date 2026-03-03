Le formidable hommage des supporters de Wolverhampton et de Liverpool pour Diogo Jota

Wolverhampton et Liverpool s’affrontent ce soir dans le cadre de la 29e journée de Premier League. Point commun entre ces deux clubs, Diogo Jota, disparu avec son frère l’été dernier lors d’un dramatique accident de voiture, a porté le maillot de ces deux formations.

L’occasion pour les supporters des deux camps de célébrer sa mémoire à la 18e minute, en référence à son numéro de maillot durant sa période au Molineux Stadium. L’ensemble des spectateurs a applaudi sa mémoire, tandis que les fans des Reds présents ce soir ont déployé une banderole, «Merci Diogo, pour toujours notre numéro 20».