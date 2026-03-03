Menu Rechercher
Commenter 3
Premier League

Le formidable hommage des supporters de Wolverhampton et de Liverpool pour Diogo Jota

Par Maxime Barbaud
1 min.
Diogo Jota @Maxppp
Wolverhampton 2-1 Liverpool

Wolverhampton et Liverpool s’affrontent ce soir dans le cadre de la 29e journée de Premier League. Point commun entre ces deux clubs, Diogo Jota, disparu avec son frère l’été dernier lors d’un dramatique accident de voiture, a porté le maillot de ces deux formations.

La suite après cette publicité
Football on TNT Sports
Wolves and Liverpool fans come together to remember Diogo Jota and André Silva 🧡❤️
Voir sur X

L’occasion pour les supporters des deux camps de célébrer sa mémoire à la 18e minute, en référence à son numéro de maillot durant sa période au Molineux Stadium. L’ensemble des spectateurs a applaudi sa mémoire, tandis que les fans des Reds présents ce soir ont déployé une banderole, «Merci Diogo, pour toujours notre numéro 20».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Wolverhampton
Liverpool
Diogo Jota

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Wolverhampton Logo Wolverhampton
Liverpool Logo Liverpool FC
Diogo Jota Diogo Jota
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier