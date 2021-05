La folle saison de l'Olympique de Marseille

Après moult rebondissements et déceptions, l'Olympique de Marseille a fini la saison sur une cinquième place. Grâce à la victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de France, cette position est devenue qualificative pour la prochaine Ligue Europa. Par conséquent, les Phocéens joueront à nouveau une compétition européenne la saison prochaine.

Mais rien ne leur a été offert et rien ne leur a été épargné cette saison. Par conséquent, il était évident qu'il fallait revenir sur quelques passages bien mouvementés que les Marseillais ont eu à vivre cette année et que seul l'OM sait fabriquer. Repartons donc au départ, à la fin de la saison dernière et au vrai-faux départ d'André Villas-Boas.

La menace d'AVB

Depuis quelques saisons maintenant, l'OM ne parvient pas à céder de joueurs. Andoni Zubizarreta, qui avait fait venir le Portugais, a donc été mis sur la touche. Malgré une qualification en Ligue des Champions, la première de l'ère Frank McCourt, AVb décide de mettre son avenir marseillais entre parenthèse et menace, si l'Espagnol est démis de ses fonctions, de partir aussi.

Finalement, l'ancien gardien est débarqué, Jacques-Henri Eyraud et surtout Frank McCourt, l'actionnaire majoritaire de l'écurie hexagonale, convainquent AVB, qui avait la confiance de son groupe, de rester. Toutefois, malgré les propositions de prolongation de contrat, l'ancien de Porto refuse de prolonger son bail qui prenait fin en juin 2021.

La victoire au Parc des Princes

L'OM l'emporte en ouverture du championnat contre Brest (3-2) et leur second match de la saison les oppose au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Depuis longtemps, trop longtemps, les Marseillais n'ont pas battu les Parisiens et loin de leurs terres, cela semble encore plus impossible. Pourtant, André Villas-Boas et ses hommes vont le faire.

Alors que le match est électrique et sera ponctué de cinq cartons rouges, dont celui de Neymar, les Marseillais l'emportent sur la plus petite des marges suite à un but de Florian Thauvin, qui se trouvait à la réception d'un coup franc de Dimitri Payet. On se dit alors que l'OM peut éventuellement jouer les places pour la Ligue des Champions, voire le titre puisqu'à la trêve d'hiver, avec leurs deux matches en retard, ils peuvent être premiers et donc sacrés champion d'automne.

Le triste record en C1 et l'invasion de la Commanderie

En Ligue des Champions, cela ne se passe pas bien. L'OM ne gagne que son ultime match et surtout bat un record avec treize matches consécutifs perdants. Le mois de janvier, est loin d'être idéal, il est même particulièrement affreux puisque les Phocéens prennent seulement 4 points et concèdent quatre défaites d'affilée. Et là, l'inimaginable se produit.

Le 30 janvier, alors que les joueurs d'André Villas-Boas doivent accueillir le Stade Rennais, les supporters engagent une marche aux alentours du centre d'entraînement. Mais cela dégénère assez rapidement. Certains éléments pénètrent dans le bâtiment, cassent beaucoup de choses et il faudra Alvaro Gonzalez et André Villas-Boas, sortis au-devant d'eux, pour calmer l'affaire.

André Villas-Boas démissionne en conférence de presse

Mais les soubresauts olympiens ne sont pas terminés, ce serait trop simple. Le mercato touche à sa fin et André Villas-Boas ne semble pas vraiment satisfait. Il explique notamment qu'il apprend le départ de Nemanja Radonjic vraiment tard et pire encore, Olivier Ntcham arrive. Le 2 février, une conférence de presse est prévue et il dégoupille.

« J’étais contre ce transfert. Je ne suis pas d’accord avec la politique sportive du club. Je n’ai pas encore de réponse. Même pour Radonjic, j’ai été prévenu au dernier moment. Je ne veux rien de la part du club, je ne veux pas son argent. Je veux seulement partir. J’aime l’OM et j’aime Marseille, mais on ne peut pas toucher à mon professionnalisme. Quand on me propose un mec qui n’a rien a voir avec les autres profils recherchés.. Non. Je ne suis pas d’accord avec la politique sportive », explique AVB. Il ajoute en plus de cela qu'il ne veut rien de l'OM, juste que le club le laisse partir. Dans la journée, l'OM le met à pied.

Eyraud sort, Longoria prend la lumière

Il est remplacé, au pied levé par Nasser Larguet, le directeur du centre de formation du club. Mais l'ambiance n'est pas franchement simple au sein du club, ni saine par ailleurs. Les groupes sont en confrontation totale avec Hugues Ouvrard, le head of business du club, et surtout avec le président, Jacques-Henri Eyraud à qui il est reproché beaucoup de choses.

Le 26 février, Frank McCourt tranche dans le vif à la surprise générale. Il envoie JHE au conseil de surveillance et nomme Pablo Longoria, recruté en tant que directeur sportif l'été précédent, au poste de président : « Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre à l’OM. Pablo Longoria est nommé président du directoire de l’OM, Jorge Sampaoli, entraîneur de renommée internationale, est nommé à la tête de l'équipe première. Frank McCourt se rend à Marseille pour y rencontrer des groupes de supporters et des dirigeants locaux. (...) Pablo Longoria devient le président du directoire et président de l’OM avec effet immédiat. À ce titre, Longoria sera responsable de la gestion du club, tant sur le plan sportif que sur le plan économique ».

Une fin de saison qui suscite de l'espoir

Vous l'aurez compris, l'OM aura aussi trouvé le réel successeur d'AVB en la personne de Jorge Sampaoli, l'ex-entraîneur du Chili, qui officiera pour la première fois sous les couleurs olympiennes pour la rencontre face à Rennes, le 10 mars. L'Argentin l'expliquait assez rapidement, ce qui comptait était le contenu et que tout deviendrait très sérieux l'année prochaine.

Ce n'est pas pour autant qu'il prenait la fin de cet exercice à la légère. Depuis son arrivée, l'OM a remporté six matches, perdu deux fois et fait résultat nul à trois reprises. Des résultats qui ont permis au club de se qualifier donc pour la prochaine Ligue Europa et surtout, on l'espère pour eux, tourner la page de l'une des saisons les plus mouvementées de son histoire moderne.