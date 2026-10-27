OL : Paulo Fonseca craint une terrible hécatombe !

Ce lundi, l’Olympique Lyonnais est reparti bredouille de son déplacement au Parc des Princes, battu par le Paris Saint-Germain (2-0). Longtemps valeureux et solides dans leur organisation, les Lyonnais ont résisté aux assauts parisiens avant de céder en seconde période face à la furia des hommes de Luis Enrique. Malgré une première période encourageante et plusieurs situations pour espérer faire la différence, les Gones n’ont pas réussi à tenir jusqu’au bout. Cette défaite les empêche de reprendre la tête du championnat, mais l’OL reste au contact des premières places et conserve ses ambitions dans la course au haut du classement.

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Ce déplacement s’annonçait particulièrement compliqué pour Paulo Fonseca, confronté à une liste d’absents importante. En attaque, Lyon a dû composer sans Loïs Openda, tandis que Pavel Sulc, touché au ménisque cette semaine, sera absent pendant quatre mois. En défense, Tagliafico, Kango et Ouedraogo manquaient également à l’appel, auxquels s’ajoutait la suspension de Keito Nakamura pour cette rencontre. Autant d’absences qui ont considérablement réduit les options du technicien portugais, notamment pour apporter du sang neuf en cours de rencontre. Face à la profondeur d’effectif parisienne, l’OL ne disposait pas de toutes les armes pour rivaliser sur la durée, malgré une prestation courageuse.

Inquiétudes pour Bidstrup, Tolisso et Morton

Au coup de sifflet final, Paulo Fonseca a regretté le manque de solutions à sa disposition, alors que les absences ont pesé sur ses choix et sa capacité à modifier le cours de la rencontre. Au micro de Ligue 1+, l’entraîneur lyonnais a évoqué les difficultés rencontrées avant même ce déplacement, avec l’indisponibilité de Mads Bidstrup, déjà incertain la veille : «nous n’avons pas de solutions, nous ne pouvions pas changer grand-chose. On a eu un problème hier avec Mads (Bidstrup), qui ne pouvait pas jouer. Devant, on a moins de solutions…», a-t-il expliqué, conscient des limites actuelles de son groupe. Une situation qui pourrait encore se compliquer dans les prochains jours, alors que plusieurs joueurs ont terminé la rencontre dans un état préoccupant.

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En effet, l’entraîneur portugais a expliqué que Corentin Tolisso et Tyler Morton ont également été des sources d’alertes après le match : «face au PSG, nous avons besoin de courage. Nous en avons eu beaucoup mais c’est toujours difficile contre eux. On a créé, si nous avions pu marquer, ça aurait pu changer des choses mais bon. Nous sommes en bonne position, quand on a commencé, il était difficile de penser que nous jouerions les premières places. Il faut récupérer des joueurs. Nous avons eu un problème avec Tyler, on va voir avec Corentin aussi. Il faut avoir un maximum de joueurs disponibles et pouvoir en récupérer davantage», a-t-il confié à Ligue 1+. Reste à savoir quelle est la gravité de toutes ces alertes.