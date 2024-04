Real Madrid : Arda Güler tient une occasion en or

Longtemps blessé, Arda Güler a seulement fait ses grands débuts avec le Real Madrid le 6 janvier dernier en Coupe du Roi. Depuis, son total de minutes joué avec la Casa Blanca frôle seulement les 100 (98 exactement). Pourtant, quand il est sollicité, le prodige turc de 19 ans répond présent. Contre Gérone, il provoque un penalty, contre le Celta, il a marqué son premier but… Mais les exigences et surtout la concurrence qui règne dans un club tel que le Real Madrid complique la donne, même quand on s’appelle Arda Güler. Si bien qu’il n’a plus porté le maillot Merengue depuis le 16 mars dernier.

La suite après cette publicité

Mais les nombreuses échéances du Real Madrid et la quasi-assurance de glaner un nouveau titre de champion vont offrir une occasion en or pour l’international turc de prouver sa valeur puisque Carlo Ancelotti a expliqué après le Clasico que Güler aura les minutes qu’il veut. Le principal intéressé va donc avoir sa chance notamment lors des trois matchs de Liga (Real Sociedad, Cadix et Grenade) qui entourent la double confrontation de Ligue des Champions face au Bayern Munich. L’ancien phénomène du Fenerbahce sait donc ce qui lui reste à faire s’il veut se faire une place à Madrid. Sous peine de devoir aller s’expatrier ailleurs, notamment du côté de Séville où le Real Betis et le Séville FC lui font les yeux doux…