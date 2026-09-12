PSG : Ousmane Dembélé estime être davantage critiqué depuis son Ballon d’Or

Un an après avoir remporté le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé reconnaît que son nouveau statut a changé le regard porté sur ses performances. Interrogé par France Football sur ce qui avait véritablement évolué depuis son sacre, l’attaquant du PSG a d’abord répondu avec humour : « Ouf… Pas grand-chose, juste un peu plus de critiques. » Une pression supplémentaire que le Français accepte néanmoins avec beaucoup de recul. « Mais ça fait partie du jeu », poursuit-il, conscient que chaque prestation est désormais analysée à travers son statut de meilleur joueur du monde.

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Cette récompense a également modifié son quotidien en dehors des terrains. « On te reconnaît aussi comme étant Ballon d’Or dès que tu es dans la rue, que tu vas au restaurant. On te parle de ce trophée. C’est ça qui change », raconte Dembélé. Plus que cette nouvelle exposition, le Parisien retient surtout la fierté d’avoir rejoint un cercle extrêmement prestigieux : « Je suis entré dans une famille ultra fermée avec des joueurs incroyables. Ça fait plaisir d’en faire partie. » À 29 ans, Dembélé découvre ainsi une nouvelle exigence : celle qui accompagne désormais chacune de ses performances depuis son Ballon d’Or.