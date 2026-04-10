Liverpool : Arne Slot se sent soutenu par sa direction

Battu dans les grandes largeurs par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Arne Slot a été très critiqué à l’issue du match. La raison ? Sa tactique très défensive proposée au Parc des Princes pour une équipe qui est quand même championne d’Angleterre en titre et qui a dépensé 500 M€ lors du dernier mercato estival. Présent face aux médias à la veille d’affronter Fulham en Premier League, le coach des Reds assure se sentir soutenu par sa direction.

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« Je me répète souvent, mais je l’ai déjà dit à maintes reprises : je ressens un immense soutien. Pas seulement de la part des propriétaires, Richard et Michael, mais aussi, aussi étrange que cela puisse paraître, je ressens le soutien des supporters. Quand nous étions à Paris, juste après notre défaite 4-0 contre Manchester City, les supporters chantaient : « nous vous aimons Liverpool ». On peut dire sans se tromper qu’on a été dominés, mais quand on est allés dans le secteur des supporters visiteurs, ils continuaient à chanter et à nous applaudir. Ce soutien, on l’a ressenti sans arrêt. Je pense que le club sait dans quelle période on se trouve. En attendant, je me sens pleinement soutenu », a-t-il confié en conférence de presse.