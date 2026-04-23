Coupe du Monde compromise pour Éder Militão

Le verdict est tombé pour Éder Militão. Le défenseur brésilien souffre d’«une lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe gauche», d’après le communiqué médical du Real. Il devra s’absenter au minimum 4 semaines. Sa saison en club est d’ores et déjà terminée. Le joueur de 28 ans espère revenir à temps pour la Coupe du Monde mais l’heure n’est pas vraiment à l’optimisme.

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Selon Marca, sa participation à la grand-messe de l’été est compromise. Les examens ont révélé une blessure plus importante qu’envisagée. Il s’agit en plus de cela d’un troisième problème musculaire rien que cette saison. Si cette nouvelle venait à se confirmer, il s’agirait du 3e forfait d’ampleur pour les Auriverde, après Rodrygo et Estêvão.