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UEFA Europa League

Sturm Graz en pleine confiance avant de défier l’OM en Ligue Europa

Par Allan Brevi
1 min.
Olympique de Marseille @Maxppp
Sturm Graz Marseille

Sturm Graz arrive lancé avant de retrouver l’OM en Ligue Europa. Le club autrichien a largement dominé Grazer (6-1) en championnat, avec notamment un triplé de l’ancien Rémois Oumar Diakité. Un succès spectaculaire qui confirme la bonne dynamique offensive des Autrichiens à quelques jours de leur confrontation avec les Marseillais.

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De son côté, l’OM retrouve progressivement des couleurs après une période compliquée. Les hommes de Genesio restent sur deux victoires consécutives en Ligue 1, dont la dernière obtenue sur la pelouse d’Angers (2-5). Mais face à un Sturm Graz en pleine confiance, les Phocéens devront se montrer particulièrement vigilants pour poursuivre sur leur lancée également en Europe.

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