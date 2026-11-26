Le FC Barcelone est clairement en quête d’un nouveau défenseur central pour ce mercato hivernal. Deco et Hansi Flick, les deux principales têtes pensantes du projet blaugrana, ont déjà confirmé publiquement leur envie de se renforcer dans ce secteur, considéré comme le gros point faible de l’équipe. Surtout que l’entraîneur allemand a souvent dû bricoler ces dernières semaines en raison de blessures - Cubarsi et Christensen étaient ainsi absents - alignant par exemple Frenkie de Jong au poste de défenseur central.

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Seulement, le club catalan doit composer avec une marge de manœuvre assez limitée sur le plan financier, l’obligeant d’abord à se séparer de certains poids morts comme Alejandro Baldé pour pouvoir recruter. Puis, rares sont les clubs qui accepteront de se séparer de joueurs importants en pleine saison. Autant dire qu’il va être difficile de s’offrir un cador en cours de saison, ce qui pousse aussi le champion d’Espagne à trouver des alternatives. Et comme souvent à Barcelone en période compliquée, on se tourne vers La Masia.

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Campos, la "recrue" hivernale de Flick ?

Avec un nom qui revient de plus en plus à Barcelone : celui d’Alex Campos, jeune défenseur central de 18 ans, qui a disputé ses premières minutes avec l’équipe première mercredi soir à Bakou. Joueur très important de l’équipe du Barça, il est considéré comme un candidat très crédible à une place chez les A. Les observateurs semblent unanimes à son sujet et sur ses capacités à être une doublure sérieuse au duo composé de Gerard Martin et de Pau Cubarsi. « Alex Campos, le défenseur central qui peut permettre au Barça d’économiser des millions au Barça », titre par exemple le quotidien Sport, qui l’imagine déjà suivre la même trajectoire que Xavi Espart, à savoir un jeune joueur très vite propulsé dans un rôle important en équipe première.

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Capitaine de la sélection espagnole U18, Campos a clairement ce profil de défenseur central qui plaît à Barcelone, à savoir un joueur intelligent, très bon dans la lecture du jeu et doué balle au pied. C’est d’ailleurs un milieu de terrain de formation, qui a reculé au poste de défenseur central à son arrivée à La Masia en 2021. Sa puissance dans le jeu de tête est aussi souvent soulignée par les observateurs, même s’il n’est pas particulièrement grand pour un défenseur central (1m85). Le club, conscient de son potentiel, a d’ailleurs récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029, et il est aussi devenu le douzième joueur du centre de formation à faire ses débuts sous les ordres d’Hansi Flick, prenant la relève de Brian Fariñas comme petit nouveau dans l’équipe. Du côté de Barcelone, on se frotte déjà les mains…