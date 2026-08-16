Trophée des Champions : la banderole piquante des supporters lensois contre le PSG

L’ambiance est décidément particulière ce dimanche soir à Bollaert pour le Trophée des Champions. Alors que le parcage visiteurs est rempli malgré le boycott du CUP, les supporters lensois ont adressé une petite pique à leurs homologues parisiens. « 1 800 Parisiens maximum : ça fait quoi de subir l’iniquité », pouvait-on notamment lire dans les tribunes lensoises.

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« 1 800 Parisiens maximum : ça fait quoi de subir l’iniquité »



Petite pique des supporters lensois aux supporters parisiens avec un clin d’œil à la polémique du match reporté par la LFP la saison passée.@footmercato pic.twitter.com/UQbVdf0sJe — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) August 16, 2026

Un message qui fait directement référence à la polémique de la saison passée autour du report d’une rencontre entre le PSG et le RC Lens par la LFP. Les supporters lensois avaient alors vivement contesté cette décision, dénonçant un traitement qu’ils estimaient favorable au club de la capitale. Dans une rencontre déjà classée à risque et marquée par un important dispositif de sécurité, le chambrage s’est donc invité dans les tribunes de Bollaert.