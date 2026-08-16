Menu Rechercher
Commenter 54
Trophée des Champions

Trophée des Champions : la banderole piquante des supporters lensois contre le PSG

Par Valentin Feuillette
1 min.
Stade Bollaert-Delelis @Maxppp
Lens 1-0 PSG

L’ambiance est décidément particulière ce dimanche soir à Bollaert pour le Trophée des Champions. Alors que le parcage visiteurs est rempli malgré le boycott du CUP, les supporters lensois ont adressé une petite pique à leurs homologues parisiens. « 1 800 Parisiens maximum : ça fait quoi de subir l’iniquité », pouvait-on notamment lire dans les tribunes lensoises.

La suite après cette publicité

Un message qui fait directement référence à la polémique de la saison passée autour du report d’une rencontre entre le PSG et le RC Lens par la LFP. Les supporters lensois avaient alors vivement contesté cette décision, dénonçant un traitement qu’ils estimaient favorable au club de la capitale. Dans une rencontre déjà classée à risque et marquée par un important dispositif de sécurité, le chambrage s’est donc invité dans les tribunes de Bollaert.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (54)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
Lens
PSG

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
Lens Logo Lens
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier