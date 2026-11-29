C’était la grosse surprise au moment de découvrir la composition de Manchester City pour le choc face à Arsenal ce dimanche. Rayan Cherki ne figurait même pas sur la feuille de match des Skyblues. Alors que l’international français représente l’une des principales armes offensives du club mancunien, Enzo Maresca a tout simplement décidé de se passer de ses services pour cette affiche de Premier League. Une absence qui n’est liée ni à un pépin physique ni à une simple décision tactique, mais bien à une sanction de l’entraîneur italien.

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Interrogé avant le coup d’envoi de la rencontre, Enzo Maresca a rapidement levé le voile sur les raisons de cette mise à l’écart. Le technicien italien reproche notamment à l’ancien Lyonnais son manque d’investissement lors des dernières séances d’entraînement. « C’est assez clair, depuis la reprise des entraînements, ma décision est dictée. C’est simplement que je n’ai pas apprécié son implication ces derniers jours. C’est une sanction. Ce n’est pas une question de discipline, l’entraînement quotidien est primordial », a ainsi expliqué l’entraîneur de Manchester City, qui a donc choisi de se priver du Français pour l’un des rendez-vous importants de la saison.

Maresca ne veut pas en faire une affaire

Si cette décision constitue un sérieux avertissement pour Rayan Cherki, Enzo Maresca a toutefois tenu à dédramatiser la situation, écartant l’hypothèse d’un incident majeur entre les deux hommes. « Il ne s’est rien passé de grave, n’en faites pas toute une histoire. Nous cherchons à être plus solides. C’est une bonne chose. Mais avec Cherki, nous avons aussi réalisé de bons matchs cette saison. C’est juste pour aujourd’hui », a poursuivi le technicien italien, qui ne remet donc pas en question l’apport sportif de l’international tricolore depuis le début de la saison.

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Le message envoyé par Enzo Maresca reste néanmoins particulièrement fort. En décidant d’écarter Rayan Cherki face aux Gunners, l’entraîneur mancunien rappelle l’importance qu’il accorde à l’investissement quotidien de ses joueurs, qu’importe le statut. Et si cette sanction ne devrait pas se prolonger au-delà de cette rencontre, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est désormais attendu au tournant alors que ces dernières semaines, son rendement semblait plus faible. Rayan Cherki va vite devoir rebondir…