AC Milan : on craint la rupture du tendon d'Achille pour Zlatan Ibrahimovic !

L'Italie a vécu des moments très difficiles... C'est le pays européen qui a probablement connu le plus de problèmes avec la crise du coronavirus. Pourtant, le gouvernement a décidé que le football pouvait reprendre ses droits et c'est ainsi que les joueurs ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi en attendant qu'une date soit réellement fixée pour la reprise du championnat comme cela a été fait dans un autre pays européen, l'Allemagne.

Toutefois, les craintes sont nombreuses. En effet, on ne sait pas dans quel état physique sont les joueurs et ils peuvent se blesser. Le Borussia Dortmund a en effet eu trois blessés avec Mats Hummels, Axel Witsel et Giovanni Reyna. Amine Harit (Schalke 04) s'est blessé en match aux ligaments. Enfin, en Bundesliga, Corentin Tolisso (Bayern Munich) a aussi souffert. En Espagne, Samuel Umtiti, le défenseur français, a été le premier a souffrir d'une blessure lors de la reprise.

Des doutes sur la suite de sa carrière

Et c'est surtout ce qui vient de se produire sur les terrains de l'AC Milan ce lundi. En effet, selon les informations de Skysport, Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant suédois revenu chez les Rossoneri, s'est fait mal après une frappe de balle. Jusqu'ici pas de souci particulier sauf qu'on craint une très grosse blessure pour l'ancien Parisien. En effet, le média italien précise qu'il existe une suspicion de rupture du tendon d'Achille. Des examens vont être effectués dans les prochaines heures afin de connaître la blessure exacte de l'attaquant de 38 ans.

Ce n'est évidemment pas rien et cela requiert quelques mois avant de se remettre. Sauf que le Suédois n'est plus vraiment tout jeune (38 ans), qu'il gagne beaucoup d'argent (910 000 euros par mois) et surtout qu'il arrive en fin de contrat. Que va faire la formation lombarde s'il s'avère qu'il souffre vraiment de cela ? Que pense le joueur ? Pourra-t-il revenir au très haut niveau encore ou est-ce que cela marquera la fin de sa carrière ? Cela fait beaucoup de questions à se poser...