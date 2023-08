Lionel Messi et l’Inter Miami en finale de la Coupe des États-Unis

La suite après cette publicité

Lionel Messi (36 ans) est un homme heureux loin du PSG. L’Argentin ne cesse de le répéter et de le montrer. Dans la nuit, son équipe, l’Inter Miami s’est imposée face au FC Cincinnati en demi-finale de la Coupe des États-Unis. Pourtant, la franchise de David Beckham a longtemps été derrière au tableau d’affichage. Menée 2 à 0 jusqu’à la 68e, elle a égalisé grâce à Leonardo Campana (68e) et Josef Martinez (90e+3), tous les deux servis par Messi.

Puis, Campana a donné l’avantage à la 97e avant que la formation adverse recolle au score (3-3, 114e). Miami et Cincinnati se sont départagés aux tirs au but. Une séance remportée par l’équipe de Lionel Messi (5-4), qui a transformé son tir au but. L’Inter Miami peut donc encore remporter un titre en cas de succès face à Salt Lake City ou Houston le 27 septembre prochain. Ce serait le second trophée de Messi, déjà vainqueur de la League Cup.