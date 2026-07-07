Coupe du Monde 2026, Paraguay : Cáceres relance la polémique avec une blague sur Mbappé

Dans un huitième de finale extrêmement tendu entre la France et le Paraguay (1-0), marqué par une forte intensité physique et de nombreuses interventions rugueuses, les débats continuent bien après le coup de sifflet final. Si plusieurs analyses arbitrales pointent une rencontre globalement très engagée et parfois limite dans l’engagement sud-américain, une séquence de Juan José Cáceres fait désormais parler.

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😂 ¡La divertida anécdota de Cáceres con Mbappé en el Francia - Paraguay!



😘 ''Mbappé me preguntó que si quería darle un beso''



😅 ''Yo le contesté ``Bueno, ya que estamos´´''



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/Ym7ZLdQFeh — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 5, 2026

Particulièrement actif dans les duels face à Kylian Mbappé, Cáceres a livré une anecdote surprenante et teintée d’humour à propos de son opposant direct. « Mbappé m’a demandé si je voulais lui faire un bisou. J’ai répondu : pourquoi pas ? », a-t-il confié avec le sourire. Une sortie qui, prise sur le ton de la blague, contraste avec la tension générale du match et qui ne manquera pas d’alimenter les débats autour de cette rencontre déjà très commentée.