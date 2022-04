PL : Wolverhampton laminé par Brighton, Burnley enfonce Watford et condamne Norwich

Alors que Liverpool a pris la tête de la Premier League après sa victoire contre Newcastle (1-0) plus tôt dans la journée, la 35e journée de Premier League se poursuivait. Huitième du championnat, Wolverhampton affrontait Brighton (11e) avec la volonté de rejoindre West Ham (7e) dans la course à l'Europe. Les hommes de Bruno Lage ont eu du mal contre les Seagulls. Concédant un premier penalty qu'Alexis Mac Allister a raté en frappant sur le poteau gauche (33e), les Wolves ont vu l'arbitre désigner de nouveau le petit point blanc. Alexis Mac Allister se montrait plus juste afin de permettre aux siens de virer en tête avant la pause (1-0, 42e). En seconde période, Brighton poursuivait ainsi et Leandro Trossard mettait l'équipe de Graham Potter à l'abri (2-0, 70e) avant qu'Yves Bissouma ne clôture la démonstration (3-0, 86e). Une victoire 3-0 qui permet à Brighton de remonter à la neuvième place et de se retrouver derrière son adversaire du jour.

Quasiment maintenus, Southampton (13e) et Crystal Palace (14e) se rencontraient pour se rapprocher de la première partie de tableau. Les Saints ont vite pris l'avantage sur un coup franc de Jack Ward-Prowse bien transformé par Oriol Romeu (1-0, 9e). Dominatrice, la formation de Ralph Hasenhüttl a continué de développer son jeu jusqu'à rentrer aux vestiaires avec un avantage d'un but. En seconde période, Crystal Palace répondait à l'heure de jeu avec un bon travail de Nathaniel Clyne transformé par Eberechi Eze (1-1, 60e). Finalement, Wilfried Zaha a décroché la victoire en fin de match (2-1, 90e +2) et valide le maintien des Eagles. Crystal Palace grimpe à la douzième place alors que Southampton est quinzième.

Burnley enfonce Watford et condamne Norwich City

Match de la peur, la rencontre entre Watford (19e) et le premier non-relégable Burnley (17e) valait très cher. À domicile, les Hornets devaient l'emporter pour garder un infime espoir de maintien tandis que les Clarets voulaient prendre le large avec Everton (18e) qui n'est qu'à deux points derrière. Rapidement, Watford a pris l'avantage en provoquant le but contre son camp de James Tarkowski (1-0, 8e). Sonné, Burnley subissait jusqu'à la pause. Mais au retour des vestiaires, Aaron Lennon était tout proche de remettre les compteurs à zéro, mais tombait sur le gardien (47e). Les Clarets poussaient pour revenir. Finalement, les dernières minutes ont accouché d'une fin de match folle où Burnley s'est imposé 2-1 avec les buts de Jack Cork (83e) et Josh Brownhill (86e). Burnley grimpe au 16e rang et double Leeds United. Everton, premier relégable, comptabilise 5 points de retard sur les Clarets désormais (avec 2 matches de moins).

Décevant quinzième, Aston Villa recevait la lanterne rouge Norwich City qui se rapproche doucement du Championship. Les Villans de Steven Gerrard ont réalisé une belle prestation même si défensivement quelques limites se sont parfois fait sentir. Finalement, Ollie Watkins a trouvé la faille peu avant la pause pour lancer le club de Birmingham (1-0, 41e). Poussant jusqu'au bout durant le second acte, Norwich City n'a pas su inverser la donne. Pire, Danny Ings s'est offert un doublé (2-0, 90e +3) et a encore plus enfoncé les Canaries. Pour la quatrième fois de rang suite à cette défaite 2-0, Norwich City est relégué en Championship. Aston Villa remonte à la treizième place de son côté.

Les matches de l'après-midi