Coupe du Monde 2026 : l’Algérie est dans l’incompréhension totale après sa déroute contre l’Argentine !

L’Algérie n’a pas réussi l’exploit espéré face à l’Argentine. Opposés aux champions du monde en titre pour leur premier match dans cette Coupe du Monde 2026, les hommes de Vladimir Petkovic se sont inclinés sur le score de 3-0 face à une Albiceleste emmenée par un Lionel Messi toujours aussi influent. Un revers certes logique sur le papier face à l’une des meilleures sélections de la planète, mais qui a provoqué une véritable tempête médiatique en Algérie. Entre critiques sur les réseaux sociaux et débats enflammés sur plusieurs plateaux de télévision, les Fennecs ont rapidement été placés sous pression.

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Selon les informations du quotidien algérien Compétition, cette vague de critiques n’est pas passée inaperçue au sein du groupe. Sur place, plusieurs joueurs auraient fait part de leur incompréhension auprès du staff technique et de certains dirigeants de la délégation. Toujours selon la même source, de nombreux internationaux algériens peinent à comprendre comment une défaite contre l’Argentine, championne du monde en titre et portée par un effectif XXL dont Lionel Messi, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire, a pu entraîner des réactions aussi excessives. Les joueurs auraient notamment été surpris par certains jugements remettant en question leur niveau ou même leur légitimité à représenter la sélection nationale après un seul match joué dans cette Coupe du Monde.

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Des critiques trop virulentes ?

D’après Compétition, certains membres du groupe estiment que plusieurs consultants et journalistes ont franchi une ligne rouge en dépassant largement le cadre de la simple analyse sportive. Parmi les joueurs les plus touchés figurerait notamment Hicham Boudaoui. Le milieu de terrain de l’OGC Nice, auteur d’une prestation compliquée contre l’Albiceleste, aurait particulièrement mal vécu l’ampleur des critiques dirigées à son encontre. Une situation qui a marqué une partie du vestiaire, même si les cadres tentent de maintenir le groupe mobilisé à l’approche de la deuxième rencontre face à la Jordanie qui est déjà décisive.

Car malgré cette atmosphère pesante, les Fennecs n’ont pas l’intention de baisser les bras. Bien au contraire. Le groupe souhaite désormais transformer cette frustration en source de motivation. Le rendez-vous face à la Jordanie est déjà comme un tournant majeur dans cette Coupe du Monde. Une victoire permettrait de relancer pleinement les chances de qualification de l’Algérie pour la phase à élimination directe et offrirait surtout une première réponse à toutes les critiques apparues après la défaite contre l’Argentine. Pour les hommes de Vladimir Petkovic, l’heure n’est plus aux explications mais à la réaction sur le terrain. Et leur vrai tournoi débute réellement avec l’affiche face à la Jordanie.