Justice : perquisitions dans les bureaux de l’AS Rome, de la Lazio et de la Salernitana

Une nouvelle affaire judiciaire vient secouer le monde du football de l’autre côté des Alpes. Alors que la justice italienne continue de mettre son nez dans les comptes des équipes de Serie A, trois autres écuries transalpines, après la Juventus, sont dans le viseur de la Guardia di Finanza, qui est même passée à l’action ce mercredi.

En effet, la police douanière et financière italienne a effectué, sur décision des procureurs de Rome et de Tivoli, des perquisitions dans les bureaux de l’AS Rome, de la Lazio et de la Salernitana dans le cadre d’une enquête relative à la vente de plusieurs joueurs lors des saisons 2017/18, 2018/19, 2019/20 et 2020/21, comme le rapporte Sky Sport.

