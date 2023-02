Vidéo : le monde du foot et Twitter rendent hommage à Christian Atsu

La suite après cette publicité

Après plusieurs jours d’incertitude et de doutes, le footballeur ghanéen Christian Atsu, du club turc de Hatayspor, a été retrouvé mort sous les décombres de son immeuble, au sud de la Turquie. Son agent, cité par l’agence privée turque DHA, a officialisé la nouvelle. De nombreux messages et hommages lui sont rendus dans les stades et aussi sur Twitter.

