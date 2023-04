Lorient-OM : Bamo Meïté savoure le point du nul

Dans un match assez ennuyeux et sans grosse occasion, Lorient a su maîtriser l’OM pour accrocher le point du match nul (0-0). AU micro de Prime Video, le défenseur Bamo Meïté est revenu sur ce bon point pris par son équipe. Il savoure et souligne la discipline tactique de son équipe.

«On savait que ça n’allait pas être évident avec un nouveau système. Ça a bien marché dans le pressing. On a fait déjouer les Marseillais. Ça s’est bien passé, car on ne prend pas de buts. On a bien géré Sanchez avec mon binôme. Il y avait la place pour plus et on félicite l’entrée de nos remplaçants. »

