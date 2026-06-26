Dani Ceballos quitte le Real Madrid

Lié initialement jusqu’en 2027 avec le Real Madrid, Dani Ceballos quitte finalement la Casa Blanca dès cet été, comme l’a annoncé le club madrilène. « Le Real Madrid CF et Dani Ceballos ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à son passage au sein de notre club. Dani Ceballos est un joueur du Real Madrid depuis 2017, durant l’une des périodes les plus fastes de notre histoire. Au cours des sept saisons qu’il a passées en équipe première, il a disputé 215 matchs et remporté 16 titres : 3 Coupes d’Europe, 4 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes d’Europe, 2 championnats d’Espagne, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupes d’Espagne. Le Real Madrid remercie Dani Ceballos pour son engagement et son travail acharné durant son passage au club et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour cette nouvelle étape de leur vie. Le Real Madrid est et restera toujours sa maison. »

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Comunicado Oficial: Ceballos. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 26, 2026

Cela restera malgré tout une histoire contrariée entre l’un des milieux espagnols les plus prometteurs lorsqu’il a été recruté au Betis et le club merengue, où il n’a jamais été un titulaire régulier. Il a été prêté deux saisons à Arsenal entre 2019 et 2021, mais même à son retour, il est resté un joueur de complément. Le voilà libre de tout contrat à 29 ans.