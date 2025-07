Grosses révélations sur les agissements de Kylian Mbappé à Caen !

La saison 2024/2025 fut chargée pour Kylian Mbappé. D’abord, ses débuts avec le Real Madrid, plutôt réussis sur le plan individuel puisque le Bondynois a dépassé les 40 buts toutes compétitions confondues, battant le record du joueur madrilène ayant marqué le plus de buts pour sa première saison au club. Sur le plan collectif en revanche, ce fut plus compliqué, puisque les Merengues n’ont glané aucun titre majeur. Dans le même temps, il a vu comment son club, le SM Caen, était relégué de Ligue 2 et jouera donc en National la saison prochaine. De quoi déchaîner une énorme vague de critiques contre lui et sa famille chez les fans du club du Calvados.

Avec Maxime D’Ornano à la tête de l’équipe, l’objectif est évident : remonter en Ligue 2 dès cette saison. Dans un gros dossier publié ce lundi, le quotidien L’Equipe fait le point sur ce qui se passe du côté de l’écurie normande, et surtout, on apprend quel est le réel rôle de l’attaquant du Real Madrid. On apprend notamment qu’il est bel et bien interrogé et impliqué dans les décisions sportives, qui sont la plupart du temps prises par le président Zihad Hammoud, le DG Josselin Flamand, le DT Pascal Plancque ainsi que Reda Hammache, directeur du recrutement.

Mbappé est très impliqué

Ces décisions sont ensuite transmises à Fayza Lamari, mère du joueur, qui les transmet au nouveau numéro 10 du Real Madrid. « Les infos lui remontent naturellement et régulièrement mais il n’est pas du genre à appeler. C’est un fonctionnement qu’on s’impose, il n’est pas intrusif. Il reste dans son rôle d’actionnaire qui aimerait prendre du plaisir de loin, en étant au courant de tout mais en laissant les gens travailler. Nos échanges sont toujours axés très foot, sur la valeur des joueurs, l’esprit, la cohérence de l’équipe. On reste dans des considérations techniques, on ne parle jamais d’argent », indique ainsi Reda Hammache au quotidien sportif.

« Pour ce genre de grandes décisions (nommer un coach, NDLR), il est plus qu’informé. Quand on a choisi Bruno Baltazar, Michel Der Zakarian ou plus récemment Maxime D’Ornano, il a été informé et il nous a suivis dans notre volonté. Si vraiment, il y a des choses qui le dérangent, il va le dire et on lui laisse évidemment cet espace. Mais jusqu’alors, il nous a fait confiance. On a porté et assumé nos décisions », ajoute Hammache. Il indique également que Kylian Mbappé n’a pas d’influence dans les compositions d’équipe, qu’il demande parfois avant les matchs ou qu’il découvre à la télévision, mais il n’intervient pas dans les choix tactiques des coachs. Dans le viseur des supporters caennais, la famille Mbappé sait que cette saison, il n’y a pas le droit à l’erreur. Comme il l’avait fait en février, le buteur tricolore est d’ailleurs attendu à Caen dans l’année afin de visiter le club et rencontrer les joueurs. On lui souhaite, pour lui et surtout pour le Stade Malherbe, de bien meilleurs résultats que ceux obtenus jusqu’ici…