Atlético de Madrid : Julián Álvarez prépare un sale coup pour forcer son départ au FC Barcelone

Alors que le Real Madrid est sur le point de frapper un énorme coup sur le mercato avec l’arrivée de Yan Diomandé en tant que cinquième recrue de l’été, le FC Barcelone est loin de toucher au but pour Julián Álvarez. Pourtant, l’international argentin (59 sélections) avait déjà publiquement ouvert la porte à un départ pendant la Coupe du Monde en expliquant qu’un transfert serait « la meilleure solution pour tout le monde ». Mais pour l’heure, le Barça et l’Atlético de Madrid sont loin de tomber d’accord, ce qui agacerait fortement l’attaquant de 26 ans.

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Et selon Sport, Julián Álvarez préparerait désormais un deuxième geste fort pour forcer son transfert chez les Blaugranas. Celui-ci pourrait intervenir d’ici la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août, alors que le joueur doit reprendre l’entraînement avec l’Atlético de Madrid le 10 août. En parallèle, "la Araña" prévoit également de s’entretenir avec les dirigeants colchoneros afin de tenter de débloquer une situation qui s’est fermement tendue ces dernières semaines.

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Julián Álvarez prépare deux gestes forts

L’ancien joueur de Manchester City se sentirait trahi par les promesses de ses dirigeants, qui lui auraient assuré qu’ils accepteraient de négocier en cas d’offre importante. Malgré une proposition de 100 millions d’euros du Barça, l’Atlético est resté inflexible et refuse toujours d’ouvrir la porte à un départ. Le retrait d’Arsenal, qui aurait à présent fait de Vinícius Jr sa priorité offensive, ne change rien aux plans du champion du monde. Julián Álvarez n’envisagerait qu’un seul point de chute : le FC Barcelone, le club de ses rêves depuis son enfance, où il espère marcher dans les pas de Lionel Messi.

Sous contrat jusqu’en 2031 et protégé par une clause libératoire de 500 millions d’euros, il sait toutefois qu’il devra accentuer la pression pour espérer obtenir gain de cause. Du côté du Barça, la stratégie reste inchangée. Les dirigeants catalans le considèrent toujours comme leur priorité absolue en attaque et attendent que l’Argentin fasse ce nouveau pas avant d’envisager une nouvelle offensive auprès de l’Atlético de Madrid. Les prochaines décisions pourraient être déterminantes pour la suite de ce long feuilleton…