FC Barcelone : Ferran Torres ouvre la porte à un départ !

Le feuilleton Ferran Torres pourrait bien s’accélérer dans les prochaines heures. Présent aux États-Unis pour participer à plusieurs événements promotionnels, l’attaquant du FC Barcelone est toujours au cœur des rumeurs sur son avenir. Et pour cause, comme nous l’avions révélé, le buteur de la dernière finale de Coupe du Monde souhaite quitter le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est ce qu’il a fait savoir à son entourage ainsi qu’à plusieurs joueurs du vestiaire catalan.

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Le joueur formé à Valence souhaite rejouer sous les ordres de son ancien sélectionneur, Luis Enrique, mais il faudra convaincre le FC Barcelone. Après une saison pleine - 16 buts, 2 passes décisives en 33 rencontres de Liga - et un contrat courant jusqu’en 2027, le club blaugrana n’entend pas le brader et aimerait récupérer les 55 millions d’euros investis sur lui à l’époque. Et alors que les négociations entre les deux clubs démarreront lors de cette semaine à venir, le champion du monde en titre est sorti du silence pour la première fois.

Ferran Torres demande plus de temps de jeu

L’attaquant du Barça a été interrogé sur son avenir lors d’une interview accordée au Today Show de NBC et l’international espagnol a ouvert la porte à un départ de Catalogne : « j’ai un contrat avec le FC Barcelone, mais dans le football, on ne sait jamais. J’attends de prendre la bonne décision. Je ne le sais pas encore », a-t-il déclaré. Une sortie qui ne manquera pas d’alimenter les spéculations en plein mercato estival, bien que le joueur de 26 ans ait préféré refuser de se projeter dans une destination précise.

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Ferran Torres a évité de citer une équipe en particulier : «mon rêve, c’est d’être heureux», a-t-il ajouté, lui qui aimerait bénéficier de plus de temps de jeu, notamment après sa victoire en Coupe du Monde 2026. «Je me souviens seulement être devenu fou et avoir couru dans tous les sens. Je ne peux pas décrire cette sensation avec des mots, il faut la vivre», a-t-il d’ailleurs déclaré en évoquant son but victorieux. Le Paris Saint-Germain va maintenant devoir s’entendre avec les Blaugranas pour finaliser ce deal.