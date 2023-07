De Treffers - OL : les compositions officielles

Ça y est, la saison de l’OL redémarre déjà avec un premier match amical ce vendredi 14 juillet contre l’équipe hollandaise de De Treffers jouant en 3ème division des Pays-Bas. Après une saison 2022-2023 ratée, les hommes de Laurent Blanc repartent sur de nouvelles bases pour faire mieux et se retrouver une coupe d’Europe dès la saison suivante. Houssem Aouar, Jérôme Boateng, Malo Gusto, Moussa Dembélé, Romain Faivre et Thiago Mendes sont partis vers de nouveaux horizons pendant que Clinton Mata, défenseur droit de 30 ans et Skelly Alvero, milieu de 21 ont débarqué respectivement de Bruges et Sochaux. D’autres renforts sont évidemment attendus durant ce mercato alors que Bradley Barcola, la nouvelle pépite de l’OL est ciblé de façon insistante par Luis Enrique, le nouveau coach du PSG.

Pour la composition, Laurent Blanc démarre ce premier match de préparation en 4-3-3 avec Lopes dans les buts. Une charnière Lovren-Diomandé. Mata fait ses débuts à droite de la défense. Le milieu est composé de Lepenant, Tolisso et El Arouch. Et un trio offensif Jeffinho, Sarr et Lacazette.

La composition de l’OL :

Lopes - Mata, Diomandé, Lovren, Laaziri - Tolisso, Lepenant, El Arouch - Jeffinho, Lacazette (cap.), Sarr.