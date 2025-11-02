Al-Nassr : la réaction de CR7 après son but décisif en fin de match

Cristiano Ronaldo continue de s’émouvoir, malgré ses 40 ans et une carrière déjà chargée de trophées et de distinctions personnelles. Lors de la victoire de son Al-Nassr contre Al-Feiha, la star portugaise a été décisive en inscrivant un doublé, dont le second but sur penalty est survenu à la 14e minute du temps additionnel, et a permis de renverser le score. « Eh bien, aujourd’hui mon cœur battait un peu plus fort. Il faut toujours y croire jusqu’au bout, le football est plein de surprises. C’est toujours agréable de marquer et d’aider l’équipe à gagner », a-t-il confié après la rencontre, alors qu’il compte désormais 952 réalisations.

CR7 a également souligné la difficulté du match et l’importance de continuer à travailler pour rester en tête du championnat. « C’était un match très difficile. Nous n’avons pas créé beaucoup d’occasions et ils ont très bien défendu. Nous devons y croire jusqu’au bout. La saison est longue, il faut avancer pas à pas. Mais oui, nous sommes dans un bon moment en championnat », a-t-il analysé. Al-Nassr enregistre ainsi sa septième victoire consécutive et reste en tête du classement de la Saudi Pro League.