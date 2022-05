Trophées UNFP : Kylian Mbappé accueilli comme une rockstar !

La délégation de Nice vient d'arriver. Christophe Galtier, nommé pour le prix du meilleur entraîneur, s'est exprimé au micro de La Chaîne L'Équipe et a expliqué avoir voté pour Bruno Genesio, son confrère rennais. «Le match contre Lille ? C'est des moments difficiles, mais c'est pour cela qu'on fait ce métier (...) J'ai voté pour Bruno Genesio, il fait une saison complète, le résultat de beaucoup d'années de travail. Il est très porté vers l'attaque et donne du plaisir aux supporters du Stade Rennais et aux téléspectateurs», a avoué l'entraîneur des Aiglons.