PSG : faut-il remplacer Thiago Silva ?

La nouvelle est tombée lundi soir : Thiago Silva ne sera pas prolongé par le Paris Saint-Germain. La fin d'une aventure débutée en 2012, qui laissera beaucoup de bons souvenirs au défenseur central, qui avait initialement rechigné à quitter l'AC Milan, et aux supporters parisiens. La page est désormais tournée et c'est l'après-Thiago Silva qui pose question. Faut-il le remplacer numériquement ? Oui pour Jérôme Alonzo, l'ancien gardien du PSG. « Il va falloir recruter et trouver une pointure à ce poste. »

Hier, nous évoquions les différentes pistes explorées ces derniers mois par la direction parisienne, avec Kalidou Koulibaly en tête de gondole, mais aussi Milan Skriniar ou encore Alessio Romagnoli, John Stones voire Stefan Savic. Pour autant, le PSG a-t-il réellement besoin de se pencher sur le mercato ? D'un point de vue purement quantitatif, la réponse est négative. Marquinhos semble taillé pour prendre la relève sur le capitanat et le leadership. Ce n'est pas pour rien qu'il est régulièrement mis en avant par le club francilien.

Quid de Diallo et Kehrer ?

Il y a ensuite Presnel Kimpembe, symbole de la formation parisienne. Le défenseur central a eu du mal à reprendre sa progression après la Coupe du Monde 2018 mais il semble s'être remis dans le bon sens. Pour lui, à 24 ans, il est temps de s'imposer comme un titulaire indiscutable au sein de la défense parisienne, ce qui sera possible en gommant ses quelques sautes de concentration. Puis il y a les solutions Thilo Kehrer et Abdou Diallo. Les deux hommes sont capables d'évoluer à droite (pour Kehrer) et à gauche (pour Diallo) mais leur véritable poste est bien dans l'axe. Recruter une nouvelle pointure reviendrait à leur envoyer un mauvais signal.

S'ils disposent tout deux d'un fort potentiel, ils n'ont pas encore démontré la carrure pour s'imposer en tant que titulaire. Les conserver dans la rotation, en grattant un maximum de temps de jeu, ne peut pas être une mauvaise chose pour le PSG. Enfin, quid de Tanguy Kouassi ? Le jeune homme de 18 ans a dévoilé tout son potentiel durant cette saison, que ce soit au milieu ou en défense. Là encore, le recrutement d'un défenseur central de métier pourrait être mal perçu. Le PSG, qui souhaite le voir signer son premier contrat professionnel, dispose déjà avec lui d'une solution viable pour l'avenir à moyen terme. A Leonardo de trancher sur la stratégie à adopter à ce poste durant le mercato estival.