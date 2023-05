Ligue 1 : le PSG se relance à Troyes et fait un pas de plus vers le titre

En clôture de la 34e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a fait un pas de plus dans la course au titre. Opposés à Troyes, dix-neuvième et quasiment condamné à la Ligue 2, les Parisiens n’ont pas forcé leur talent pour s’imposer (1-0). Organisés en 3-5-2 avec Warren Zaïre-Emery et Hugo Ekitike dans le onze de départ, les hommes de Christophe Galtier ont rapidement imposé leur supériorité. Dépassés, les Troyens subissaient les premières vagues et finissaient logiquement par s’incliner face à l’opportunisme de Kylian Mbappé, présent pour reprendre une frappe de Vitinha repoussée par la barre transversale de Gauthier Gallon (0-1, 8e). Dans la foulée, Fabian Ruiz (21e, 27e) et Danilo (22e) s’essayaient également mais voyaient leurs tentatives repoussées par le dernier rempart de l’ESTAC ou manquer de précision. Inoffensif et totalement dépassé par le collectif parisien, le club troyen se montrait pourtant dangereux juste avant la pause. Sorti à la rencontre de Mama Baldé, Gianluigi Donnarumma éteignait un premier incendie (28e) avant de se montrer impérial sur une nouvelle tête du numéro 7 (45e). Inquiétés, les coéquipiers de Kylian Mbappé viraient malgré tout assez logiquement en tête à la mi-temps (16 tirs à 4 après 45 minutes).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, le PSG continuait de mettre la pression sur la défense troyenne, initiant de bons mouvements collectifs mais sans réussite dans le dernier geste, comme le tir raté d’Ekitike (49e) ou le face-à-face perdu par Verratti devant Gallon (52e). Et sur un long ballon millimétré de l’Italien, Vitinha mettait le ballon, en deux temps, dans les filets adverses pour son 2e but en championnat (2-0, 59e). Si la dernière demi-heure entre les deux formations n’était pas flamboyante, le PSG montrait du sérieux dans l’implication, en étant plus à l’aise dans le jeu. Néanmoins, Gigio Donnarumma ne gardait pas ses cages inviolées avec la réduction du score de la tête de Xavier Chavalerin (2-1, 83e), mais le peu d’espoir côté ESTAC était réduit à néant par l’enroulé poteau rentrant de Fabian Ruiz (3-1, 86e). Malgré quelques attaques-défenses dans les deux camps, le score de la rencontre ne changeait plus. Avec ce succès (3-1), le PSG se relève après sa défaite à domicile face à Lorient prend six points d’avance sur Lens, pour se rapprocher un peu plus du sacre final. Troyes n’est pas mathématiquement condamné mais pourrait être relégué en cas de contre-performance à Rennes la semaine prochaine.

À lire

ESTAC-PSG : Vitinha concentré sur la fin de saison