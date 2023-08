OM : Pablo Longoria annonce la fin du mercato… pour le moment

La suite après cette publicité

Ce jeudi, à l’Olympique de Marseille, c’était journée de présentation. En effet, Pablo Longoria, le président du club, était au Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus afin de présenter le nouveau latéral phocéen Amir Murillo. Après la présentation du Panaméen, les deux hommes ont laissé place à Marcelino pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, contre Nantes, ce vendredi.

Pour autant, il y avait beaucoup à dire sur les derniers mouvements olympiens. Amir Murillo est donc arrivé en provenance d’Anderlecht tandis que Mattéo Guendouzi, annoncé partant depuis un petit moment maintenant, a été prêté avec option d’achat en Italie, du côté de la Lazio Rome, en attendant l’officialisation.

Meïté-Touré dernière opération ?

Mais que peut-il encore se passer alors que le marché des transferts se terminera vendredi soir à minuit ? Bamo Meïté devrait arriver à Marseille tandis qu’Isaak Touré devrait faire le chemin inverse et aller à Lorient. « Je peux confirmer qu’on discute avec Lorient pour faire l’opération entre Bamo Meïté et Touré », a indiqué le président de l’OM.

Mais qu’en sera-t-il ensuite ? On connaît la frénésie du dernier jour du mercato et aussi l’appétence de Pablo Longoria pour ce dernier. Alors ? Surprise… « Si on sort de cette opération, on peut considérer que le mercato pourrait être terminé. Cela pourrait être la dernière opération du marché de l’Olympique de Marseille. Je n’ai pas de boule de cristal pour dire ce qu’il va se passer derrière », a-t-il confié. L’OM va vivre une dernière journée chaude.