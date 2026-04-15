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Ligue des Champions

La terrible statistique d’Alvaro Arbeloa avec le Real Madrid

Par Aurélien Macedo
1 min.
Álvaro Arbeloa @Maxppp
Bayern Munich 4-3 Real Madrid

Battu 4-3 ce mercredi soir par le Bayern Munich en quart de finale retour de la Ligue des Champions, le Real Madrid se retrouve ainsi éliminé de la compétition malgré une belle proposition sur la pelouse de l’Allianz Arena. Sorti la tête haute, le club madrilène se retrouve ainsi en bonne voie pour vivre une saison blanche de tout titre.

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Pour Alvaro Arbeloa c’est également le signe d’une nouvelle défaite. Nommé le 13 janvier dernier sur le banc de la Casa Blanca, le coach de 43 ans a perdu 7 des 21 rencontres qu’il a vécues sur le banc madrilène. C’est une défaite de plus que Xabi Alonso comptabilise 6 défaites en 34 rencontres.

Pub. le - MAJ le
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