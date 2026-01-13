Menu Rechercher
Karim Benzema prend position pour les élections municipales à Lyon

Par Max Franco Sanchez
Karim Benzema, buteur avec Al-Ittihad @Maxppp

Alors que des élections municipales vont prochainement se tenir du côté de Lyon, Jean-Michel Aulas fait partie des favoris pour gouverner sa ville. L’ancien boss de l’Olympique Lyonnais vient en plus de recevoir un sacré soutien, puisque dans une émission diffusée sur LCI, Karim Benzema a pris position.

« Qu’est-ce qu’il faut changer à Lyon ? Et bien il y a beaucoup de choses à changer en fait ! En ce moment je sais qu’il y a beaucoup de travaux, beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de projets qui ne vont pas au bout et une ville comme Lyon mérite beaucoup mieux. Je pense, en tout cas je suis de tout cœur avec lui, je pense qu’il a la capacité et cette ambition pour faire bouger la ville. Et faire que Lyon redevienne ce que c’était auparavant », a indiqué la vedette d’Al-Ittihad. C’est plutôt clair !

Voir tous les commentaires (8)
