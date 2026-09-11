Serie A : avec un triplé de Mastantuono, la Fiorentina écrase Venise

Porté par un Franco Mastantuono incandescent, la Fiorentina a enfin lancé sa saison à Venise (4-2). Pour la première de Paolo Vanoli sur le banc, le jeune Argentin prêté par le Real Madrid a fait basculer le match en inscrivant deux frappes somptueuses du gauche coup sur coup (29e, 30e), depuis l’extérieur de la surface, pour faire plier la défense vénitienne.

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Inarrêtable, le prodige de la Viola a parachevé sa soirée en s’offrant un triplé pour sceller la victoire des siens en toute fin de rencontre (84e). Un coup d’éclat qui met fin à une série noire de trois défaites d’affilée et permet aux Florentins d’enfin débloquer leur compteur en championnat. Plus personnellement, cette victoire brillante et ce triplé lance l’aventure de Mastantuono à Florence.