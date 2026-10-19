Lille - Galatasaray : le club turc réclame des garanties de sécurité

À deux jours de son déplacement à Lille en Ligue des Champions, Galatasaray s’inquiète des conditions de sécurité en France après les violences et les pillages survenus dans plusieurs villes au cours du week-end. Le club turc souhaite, en effet, obtenir des garanties pour assurer la protection de ses joueurs, de son staff et de ses supporters, attendus nombreux au stade Pierre-Mauroy ce mercredi. Les incidents survenus à Lille, où plusieurs commerces ont été dégradés ou pillés, ont renforcé les préoccupations de la direction stambouliote.

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Face à ces inquiétudes, Galatasaray a sollicité l’UEFA afin que des mesures de sécurité renforcées soient mises en place autour de la rencontre, notamment pour les déplacements des supporters. De son côté, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a confirmé le maintien des matchs de Ligue des Champions prévus en France cette semaine, dont Lille-Galatasaray. Les autorités devront donc garantir le bon déroulement de cette affiche européenne dans un contexte particulièrement tendu.