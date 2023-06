Jean-Michel Aulas ne croit pas au départ de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé a de nouveau mis le feu au Paris Saint-Germain. Alors que le mercato estival a à peine débuté, le numéro 7 du club de la capitale a rendu publique sa volonté de ne pas prolonger son contrat jusqu’en 2025. De quoi provoquer le courroux des dirigeants parisiens et l’inquiétude des patrons du football français. Car dans peu de temps, la négociation des droits TV de la L1 va débuter. Et sans Mbappé, le produit L1 n’a plus vraiment la même valeur. Ancien boss de l’OL mais membre du comme de la FFF Jean-Michel Aulas ne voit pas le Bondynois quitter Paris dès cet été.

«Je suis surpris, la L1 sans des garçons comme Mbappé ce n’est pas pareil, surtout à quelques semaines de l’appel d’offres. Ce sont des soubresauts comme il y en a eu en fin de saison dernière. J’espère que cela va se régulariser et qu’une solution contentant tout le monde sera trouvée. Je n’imagine pas que ça se termine par son départ cet été», a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Équipe.

