Nice, Tunisie : l’incroyable imbroglio autour d’Ali Abdi

C’est une situation lunaire encore vécue par Nice dans cette fin de saison. Et elle concerne l’international tunisien Ali Abdi. Alors que l’OGC Nice et Saint-Étienne avaient lutté pour conserver leurs joueurs internationaux pour les barrages pendant les dates FIFA, Ali Abdi s’est envolé pour la Tunisie avant le match retour. Il manquera donc le match décisif pour le maintien, et tout ça s’est visiblement fait sans l’accord du club, qui a découvert que son joueur avait décollé pour la Tunisie. Mais son cas n’est pas simple.

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Selon nos informations, la fédération tunisienne avait fait pression pour que le joueur s’envole pour la Tunisie, avec notamment un visa à obtenir pour décoller pour les États-Unis et participer au Mondial. La fédération a expliqué que, sans une arrivée imminente du joueur, il allait louper le Mondial faute d’obtention du visa puisque le dernier délai pour récupérer le visa était fixé au 29 mai. Après avoir refusé de quitter Nice avant les barrages malgré les grosses pressions de la fédération tunisienne et du sélectionneur Sabri Lamouchi conscient de l’importance des rencontres pour le club et les salariés, le latéral gauche de 32 ans a donc fini par suivre les recommandations de la Tunisie. Et il ne sera donc pas là ce vendredi pour le match retour face à l’ASSE.