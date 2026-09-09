Real Madrid : José Mourinho a fait son choix pour le Ballon d’Or

José Mourinho estime que l’absence de trophée collectif ne doit pas empêcher Kylian Mbappé de remporter le Ballon d’Or. Interrogé au micro de Canal+ après la victoire du Real Madrid contre l’Inter Milan en Ligue des champions (2-1), l’entraîneur portugais a défendu la candidature de son attaquant. « Le meilleur joueur du monde peut avoir une saison sans titre. Tu peux tout gagner et ne pas être le meilleur joueur du monde », a expliqué Mourinho, avant d’afficher clairement son choix : « Bien sûr, moi je vote Mbappé. » Un soutien important pour le Français, dont le nom figure parmi les 30 finalistes dévoilés ce mardi pour le trophée individuel.

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Mbappé défend lui aussi ouvertement sa candidature malgré une saison terminée sans titre majeur avec le Real Madrid et l’équipe de France. Meilleur buteur de Liga, de Ligue des champions et de la Coupe du monde la saison dernière, le capitaine des Bleus estime notamment avoir marqué l’histoire lors du Mondial et considère que « cette année est peut-être la bonne » pour décrocher son premier Ballon d’Or. « Quand on joue pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, on nous associe forcément à ce genre de prix individuels », expliquait-il lundi. Ibrahima Konaté a également annoncé qu’il voterait pour son compatriote, qui connaîtra le verdict le 26 octobre prochain à Londres.