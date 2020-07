Bayern Munich : Karl-Heinze Rummenigge s'exprime sur le fair-play financier

Le fair-play financier fait souvent parler. Manchester City a en effet été blanchi par le Tribunal arbitral du sport (TAS) suite à une sanction de l'UEFA pour non-respect du fair-play financier, et cette décision a suscité beaucoup de réactions. Et la question de la légitimité de l'existence même de ces règles a été remise en cause. Pour Karl-Heinze Rummenigge, le président du Bayern Munich, le système de fair-play financier est nécessaire mais doit être revu.

Le patron bavarois s'est exprimé dans Süddeutsche Zeitung : « nous aurions besoin d'un règlement qui résiste également à la lettre de la loi. Le fair-play financier doit être réorganisé, plus sérieux et plus durable. » Et instaurer un salary cap ? « Impossible en Europe car le droit de la concurrence ne le permet pas. Non seulement les salaires ont augmenté au cours des dix dernières années, mais aussi les ventes. Si nous commençons à réduire les salaires maintenant et que nous sommes les seuls, nous n'obtiendrons plus les joueurs qui nous permettront d'être compétitifs au niveau international au plus haut niveau. »