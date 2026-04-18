Le phénomène Julio Enciso n’en finit plus de régaler Strasbourg

Deux passes décisives, un but. Jeudi soir, lors du quart de finale retour de Ligue Europa Conférence face à Mayence, Julio Enciso a, une nouvelle fois, prouvé qu’il était un joueur spécial. Alors que son équipe devait créer l’exploit pour espérer rallier, pour la première fois de son histoire, le dernier carré d’une compétition européenne, l’international paraguayen (31 sélections, 4 buts) a finalement symbolisé la force de frappe offensive du Racing Club de Strasbourg. Plus que sa réalisation à la 69e minute de jeu - qualifiant virtuellement le RCSA - et ses deux offrandes, le natif de Caaguazú a réalisé une véritable masterclass.

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Dans tous les bons coups, l’ancien joueur de Brighton - aligné à la pointe de l’attaque - a fait vivre un véritable enfer à la défense allemande. Symbole de son apport ? Cette action de classe mondiale sur le quatrième but strasbourgeois. Mobile, Enciso était trouvé côté gauche et ne se faisait pas prier pour mystifier trois défenseurs adversaires avant de délivrer un centre parfait pour l’entrant Emanuel Emegha. De quoi faire complètement chavirer La Meinau. Désigné homme du match après la rencontre, le droitier d’1m73 a lui confirmé son irrésistible ascension, notamment depuis la nomination de Gary O’Neil sur le banc alsacien.

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Gary O’Neil l’a métamorphosé

Alors qu’il semblait en difficulté en début de saison, Enciso a finalement profité d’un replacement tactique du nouvel architecte du RCSA pour se relancer. Désormais positionné dans un rôle de numéro 10 moderne, voire de second attaquant mobile, le joueur de 22 ans brille par sa mobilité et son implication dans le jeu, tout en restant proche de la surface pour faire parler sa frappe de balle chirurgicale. Récemment interrogé sur sa montée en puissance, le numéro 19 de Strasbourg n’avait d’ailleurs pas manqué de remercier son entraîneur.

«Je dois remercier l’entraîneur, Gary O’Neil, qui me donne beaucoup de confiance. Je pense que c’est en grande partie grâce à lui aussi. Et je suis reconnaissant envers tous mes partenaires, qui me soutiennent également au quotidien. (…) Je me sens vraiment bien dans cette équipe, je suis très heureux de jouer avec mes coéquipiers, car ils me donnent beaucoup de confiance. Et je crois que ça se voit sur le terrain». De son côté, O’Neil semble lui aussi complètement satisfait du rendement de son protégé. «La saison dernière, je l’avais suivi à Ipswich tout particulièrement. Il est impressionnant. Il a beaucoup de qualités, notamment en tant que meneur de jeu, lorsqu’il est entre les lignes. Mais on oublie qu’il est tout jeune parce qu’on le voit sur les terrains depuis longtemps», lançait l’Anglais de 42 ans, une nouvelle dithyrambique après Mayence.

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«J’ai une confiance incroyable en Julio. Il travaille beaucoup avec l’équipe, il fait un gros travail quand on n’a pas le ballon. Il a fait encore un super boulot». Auteur de 11 buts et 5 passes décisives depuis son arrivée en Alsace (3 buts et 3 offrandes sur la scène européenne), Julio Enciso va désormais tenter de poursuivre sur sa lancée pour mener le RCSA vers les sommets. Un défi qui débutera dès dimanche (17h15) avec la réception du Stade Rennais alors que le Racing, qui défiera le Rayo Vallecano dans le dernier carré de la Ligue Europa Conférence, pointe actuellement à la 8e place du classement et se retrouve quelque peu décroché de la course à l’Europe avec six longueurs de retard sur l’AS Monaco.