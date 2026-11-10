Paulo Fonseca veut ramener un ancien de l’OL avec lui au Sporting CP !

Débuts réussis pour Paulo Fonseca à la tête du Sporting. Arrivé en grand sauveur du club lisboète, l’ancien de l’OL a remporté son premier match de championnat, face à Moreirense ce week-end. Mais le tacticien lusitanien et la direction le savent bien, il y a du pain sur la planche pour rattraper Porto et Benfica. Et des recrues cet hiver ne seraient pas de trop pour l’écurie de la capitale portugaise.

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Forcément, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, arrivé au Sporting avec son staff, voudra faire venir certains joueurs qu’il connaît bien. Comme l’indique le journal AS, le club lisboète a déjà commencé à travailler sur l’arrivée d’Endrick, joueur du Real Madrid que Fonseca a eu sous ses ordres la saison dernière. Le Brésilien avait été plutôt performant.

Un joli renfort pour Fonseca

Il avait effectivement inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives en 21 rencontres, ce qui lui avait permis de jouer le Mondial 2026 avec la Canarinha, et de revenir à Madrid avec un CV un peu plus costaud. Même si pour l’instant, José Mourinho compte assez peu sur lui - 83 minutes jouées en 4 matchs de Liga - et selon le journal espagnol, Endrick a pris la décision de partir. Le média explique que la proposition du Sporting est alléchante pour Endrick, puisqu’en plus de la présence de Fonseca, le club dispute la Ligue des Champions, et l’adaptation au pays et à la langue ne serait pas spécialement difficile pour le joueur de 20 ans. Le journal rajoute que la possibilité d’un transfert - avec des clauses pour le faire revenir à Madrid à l’avenir - n’est pas écartée, et qu’il ne s’agirait donc pas forcément d’un prêt.

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Le Sporting devra faire face à la concurrence de l’AS Roma, autre club très intéressé par ses services. « Je ne sais pas ce qui se passera en janvier. C’est entre les mains de Dieu. Je demande seulement ce qui est le mieux pour ma carrière. Advienne que pourra. Je garderai les pieds sur terre et ferai de mon mieux. Madrid est une ville magnifique, mais je ferai toujours tout mon possible pour faire progresser ma carrière. Je veux juste jouer, être heureux, aider mes coéquipiers… Marquer des buts, faire des passes décisives, comme je le faisais à Lyon, ce qui reste l’une des meilleures expériences de ma vie et l’un des moments les plus heureux de mon existence », confiait-il hier, en interview lors du stage de sa sélection. Affaire à suivre…