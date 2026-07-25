Amicaux : nouvelle défaite pour Strasbourg, Toulouse déçoit contre Rodez

Toulouse a débuté sa préparation estivale par un match nul face à Rodez (1-1). Les Violets avaient pourtant pris les devants avant la pause grâce à l’ouverture du score de Niklas Schmidt, avant de largement faire tourner leur effectif au retour des vestiaires. Malgré plusieurs changements, dont les entrées des jeunes Pitchouns Aymen Amaaouch et Wassim Dardake, les Toulousains ont concédé l’égalisation ruthénoise à la 51e minute et n’ont pas réussi à reprendre l’avantage. Ce premier test s’est donc conclu sur un score de parité, permettant à Jens Berthel Askou de donner du temps de jeu à une grande partie de son groupe.

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De son côté, Strasbourg s’est incliné face à Blackburn (0-2) pour son deuxième rendez-vous de préparation. Mené dès la première période, le Racing a pourtant eu l’occasion de revenir au score peu après l’heure de jeu, mais un penalty alsacien a été repoussé par le gardien anglais. Hugo Oliveira a profité de la rencontre pour effectuer plusieurs changements dès la reprise avec les entrées de Ben Chilwell, Mathis Amougou et Demba Diop, sans parvenir à inverser la tendance. Blackburn a finalement scellé son succès en inscrivant un second but en fin de rencontre, laissant Strasbourg démarrer son été par une deuxième défaite au tableau d’affichage.