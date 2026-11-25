Une opportunité de contester le titre semble se dessiner en Bundesliga. Le FC Bayern Munich vacille, confronté à de nombreuses blessures, et traverse une période de turbulences avec le dossier Jamal Musiala. Dans de telles conditions, les rivaux doivent savoir saisir leur chance, ce que le Borussia Dortmund n’est pas parvenu à faire ces dernières années. Mais cette fois, les choses pourraient être différentes. Les « Jaune et Noir » semblent plus disciplinés, mieux préparés physiquement et plus concentrés qu’ils ne l’ont été depuis longtemps. Leur défense, en particulier, est devenue le point fort de l’équipe. Un joueur s’est rendu indispensable depuis son arrivée cet été, et a brillé tout particulièrement lors du match nul 1-1 décroché mardi soir en Ligue des champions face au champion d’Angleterre en titre, Arsenal. Il s’agit de Joane Gadou.

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Positionné à droite de la défense à 3 du BVB à l’Emirates Stadium, le joueur formé au PSG s’est parfaitement acquitté de sa tâche, contribuant à bien museler le remuant Tzolis. Et il s’est distingué avec une superbe chevauchée conclue par une passe décisive délicieuse à destination de Beier, pour l’égalisation de son équipe. Il a ainsi obtenu la meilleure note par nos confrères de Fussball Transfers. Le buteur, Maximilian Beier, a qualifié l’action de « geste de classe mondiale », ajoutant : « c’est une véritable bête ; sa façon de dribbler vers l’avant et d’utiliser son corps… il a vraiment très, très bien joué le coup. » Le capitaine Nico Schlotterbeck a quant à lui souligné : « son premier contrôle est incroyable, et on sait qu’il a la vitesse nécessaire pour enchaîner derrière. »

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Un profil taillé pour la Premier League

Le journal Bild évoque une « performance individuelle exceptionnelle », tandis que Kicker l’a qualifié de « meilleur joueur de Dortmund. Il est à l’origine de la plus belle occasion du BVB juste avant la pause, a défendu de manière agressive vers l’avant sur le côté droit et s’est même retrouvé dans la surface de réparation. En seconde période, il s’est véritablement transformé en un monstre dans les duels. » Et voilà comment Joane Gadou est en train de se faire un nom en Allemagne, et une place de titulaire au sein d’un Dortmund qui caracole en tête de Bundesliga, avec 2 points d’avance sur le Bayern Munich.

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Le profil de Gadou semble taillé pour la Premier League. « Il apporte une énorme puissance physique, 1,95 m, très rapide. Son gabarit me rappelle Micky van de Ven », disait de lui son entraîneur Niko Kovac en début de saison. Son coéquipier et capitaine Nico Schloterbeck n’avait pas hésité à l’encenser il y a quelques semaines. « Les nouvelles recrues sont toutes de très haut niveau. Rien que de penser à Joane Gadou jouant à mes côtés en défense centrale. C’est du très haut niveau. Je suis très heureux et j’ai le sentiment que beaucoup de choses sont possibles avec cette équipe. » Recruté 25 M€ bonus compris par le BVB l’été dernier, il devrait voir sa valeur marchande exploser au cours des prochains mois s’il continue sur sa lancée.