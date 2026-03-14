Rayan Cherki révèle son meilleur partenaire

Rayan Cherki a lâché toutes ses vérités. En effet, dans une interview accordée à France Football, le natif de Lyon a été interrogé sur le joueur avec qui il ressent le mieux le jeu. Sans hésiter, le jeune attaquant lyonnais a choisi Alexandre Lacazette : « il sentait très fort le jeu. Parfois, je ne le regardais pas, mais il savait être au bon endroit au bon moment ».

La suite après cette publicité

Malgré ses expériences avec des stars comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou Désiré Doué en équipe de France, et même Erling Haaland et Phil Foden à Manchester City, Cherki considère que c’est bel et bien Lacazette qui a été le partenaire le plus instinctif et le plus en phase avec son style de jeu, soulignant l’alchimie particulière qu’ils ont pu développer sur le terrain en Ligue 1, du côté de l’OL.