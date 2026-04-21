Italie : un joueur célèbre a mis une escorte enceinte

La Serie A est en plein scandale sexuel. En effet, le parquet de Milan a révélé un réseau de soirées privé avec des escortes qui ont été fréquentées par environ 70 footballeurs du championnat italien. Considéré comme clandestin et illégal, ce réseau mené par Emanuele Buttini et Deborah Ronch est en train de subir des investigations profondes.

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Certaines informations commencent à sortir et un footballeur célèbre aurait mis enceinte l’une des escortes selon la Gazzetta dello Sport. Le média italien aux pages roses a partagé une conversation datant de décembre 2025 entre une femme et un membre de l’organisation : «Euh… ne le dis à personne… mais je viens de faire un test et je suis enceinte, de plus de trois semaines…» Outre cela des joueurs auraient eu recours à du gaz hilarant lors de ces soirées privées. Petit à petit, des détails de l’affaire commencent à sortir.