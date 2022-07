Philippe Keny tout proche de Besiktas

Philippe Keny s'apprête enfin à découvrir le plus haut niveau. Passé par l'UMS Montélimar, la réserve de Tours puis Châteauroux, avec qui il a disputé 43 matchs de Ligue 2 entre 2019 et 2021, l'attaquant âgé de 23 ans avait décidé de rejoindre Bandirmaspor, pensionnaire de 1. Lig (D2 turque), l'été dernier. Une décision que le Sénégalais ne regrette certainement pas puisqu'il a mis tout le monde d'accord lors de la saison écoulée avec ses 14 buts et 7 passes décisives en 36 apparitions.

Cela a logiquement donné des idées à d'autres formations plus huppées. Alors que le média turc NTV Spor a évoqué ces dernières heures une offre de 900 000 euros émise par Besiktas pour Philippe Keny, le club de la capitale stambouliote a, selon nos informations, trouvé un terrain d'entente avec Bandirmaspor. L'homme au mètre 90 devrait, sauf retournement de situation, signer son contrat en faveur du dernier 6ème de Süper Lig dans les prochains jours. Et ainsi découvrir une première division dans sa carrière, qui ne fait que commencer.